فيلم سوداني يفوز بجائزة مهرجان الأقصر

نال الفيلم السوداني "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني الجائزة الكبرى "قناع توت عنخ آمون الذهبي" في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثالثة عشرة، التي اختتمت اليوم الأربعاء في جنوب مصر.



Advertisement وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة "قناع توت عنخ آمون الفضي" مناصفة إلى فيلمي "رحلة 404" للمخرج المصري هاني خليفة و"وراء الجبل" للمخرج التونسي محمد بن عطية.





ونالت المصرية منى زكي جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان عن دورها في فيلم "رحلة 404"، بينما نال التونسي مجد مستورة جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "وراء الجبل".





وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الكبرى الفيلم الكيني "تصرف عاطفي" للمخرج إريك موانجي، وحصل الفيلم الجزائري "زهرة الصحراء" للمخرج أسامة بن حسين على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة "قناع توت عنخ آمون الفضي" مناصفة إلى فيلمي "رحلة 404" للمخرج المصري هاني خليفة و"وراء الجبل" للمخرج التونسي محمد بن عطية.ونالت المصرية منى زكي جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان عن دورها في فيلم "رحلة 404"، بينما نال التونسي مجد مستورة جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "وراء الجبل".وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الكبرى الفيلم الكيني "تصرف عاطفي" للمخرج إريك موانجي، وحصل الفيلم الجزائري "زهرة الصحراء" للمخرج أسامة بن حسين على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.