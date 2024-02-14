Advertisement

فنون ومشاهير

فيلم سوداني يفوز بجائزة مهرجان الأقصر

Lebanon 24
14-02-2024 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1164408-638435468902431529.jpg
Doc-P-1164408-638435468902431529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نال الفيلم السوداني "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني الجائزة الكبرى "قناع توت عنخ آمون الذهبي" في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثالثة عشرة، التي اختتمت اليوم الأربعاء في جنوب مصر.

Advertisement
وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة "قناع توت عنخ آمون الفضي" مناصفة إلى فيلمي "رحلة 404" للمخرج المصري هاني خليفة و"وراء الجبل" للمخرج التونسي محمد بن عطية.


ونالت المصرية منى زكي جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان عن دورها في فيلم "رحلة 404"، بينما نال التونسي مجد مستورة جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "وراء الجبل".


وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الكبرى الفيلم الكيني "تصرف عاطفي" للمخرج إريك موانجي، وحصل الفيلم الجزائري "زهرة الصحراء" للمخرج أسامة بن حسين على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:34 | 2024-02-14
09:52 | 2024-02-14
08:22 | 2024-02-14
05:53 | 2024-02-14
04:49 | 2024-02-14
04:08 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24