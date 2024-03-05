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فنون ومشاهير
هذا موعد عرض مسلسل "2024"
Lebanon 24
05-03-2024
|
23:00
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كشفت النجمة نادين نسيب نجيم موعد عرض مسلسلها الجديد "2024"، والذي ستخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2024.
وقالت نجيم إن "مسلسلها البوليسي المكون من 15 حلقة، سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان،ما سبب حالة من الصدمة لدى الجمهور، إذ أن العديد من متابعيها كان يتوقع عرضه مع بداية الشهر الفضيل، كما حدث مع مسلسلها، العام الماضي، "وأخيرًا".
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يذكر أن نجيم تدخل المنافسة الرمضانية للعام الثاني على التوالي، حيث سيعرض مسلسل "2024" على شاشة "MBC مصر"، بالإضافة إلى "MBC دراما"، "MTV اللبنانية"، ومنصة "شاهد".
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