هنا الزاهد زوجة غير سعيدة... ما السبب؟

شوّقت الفنانة المصرية هنا الزاهد جمهورها لفيلمها السينمائي الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع الفنان هشام ماجد، والذي سيعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.

وشاركت هنا متابعيها عبر "إنستغرام" الفيديو الدعائي للفيلم، الذي تضمن مشاهد كوميدية تكشف طبيعة علاقة درية وزوجها صالح، "هنا وهشام" وابنهما.

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وتظهر هنا في البرومو وهي تُعاتب زوجها على تصميم منزلهم بشكل سيئ، وتندب حظها بسبب تصرفات طفلها وزوجها الذي يُظهر ندمه على الزواج منها.



وعلقت هنا على الفيديو بالقول: "قصة حب صالح ودرية في عيد الفطر". وأعـرب عدد مـن متابعيها عـن حماسهم الكبير لمشاهدة الفيلم، متوقعين أن يلقى نجاحًا كبيرًا.

وجاء من التعليقات: "ربنا يوفقك هتكسّري الدنيا. وكتب آخر: "شكله فيلم جامد، وشكلك تحفة".





فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"



وتدور أحداث "فاصل من اللحظات اللذيذة" في إطار كوميدي، حيث تسلّط الضوء على علاقة زوجية سيئة بين مهندس معماري وزوجته، تتحوّل فيما بعد لعلاقة مثالية بسبب حدث طارئ يعترض حياتهما.

ويلعب بطولة الفيلم: بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، والطفل جان رامز، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجتمع فيها هنا الزاهد مع هشام ماجد في عمل، إذ سبق أن تعاونا في فيلم سينمائي يحمل اسم "بضع ساعات من يوم ما".

وقبل أيام قليلة، كشفت الشركة المنتجة للعمل عن البرومو الرسمي للفيلم الذي تؤدي فيه هنا دور الأم لأول مرة، وأعلنت أنه سيتم طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر.





الجدير ذكره أن آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل "سيب وأنا أسيب" المؤلف من 10 حلقات ولعبت بطولته إلى جانب أحمد السعدني، وأية سماحة، وعارفة عبد الرسول، ومحمد جمعة، ويارا جبران.

أما آخر أعمالها المسرحية فكانت مسرحية "تييت" التي تم عرضها خلال موسم الرياض 2024، ولعب بطولتها إلى جانب الفنان أحمد حلمي، وحمدي المرغني، والطفل جان رامز.

كما تنتظر هنا بدء تصوير فيلمها السينمائي الجديد مع الفنان تامر حسني، والذي يحمل اسم "ري ستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. (فوشيا)