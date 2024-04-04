بعدما فقدت والدتها.. الموت يؤلم مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة (صور)

أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق وفاة والدها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



ونشرت جويل صورة لوالدها الكولونيل الدكتور جورج بحلق معلقة عليها بالقول: "وداعا يا بطلي. حتى نلتقي مُجدداً".

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كما نشرت جويل صورة لورقة النعوة حيث تُقام مراسم الدفن غدا الجمعة 5 نيسان في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك ـ المتحف.

يُذكر ان جويل فقدت والدتها عام 2020.



