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فنون ومشاهير

بعدما فقدت والدتها.. الموت يؤلم مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة (صور)

Lebanon 24
04-04-2024 | 01:30
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أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق وفاة والدها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

ونشرت جويل صورة لوالدها الكولونيل الدكتور جورج بحلق معلقة عليها بالقول: "وداعا يا بطلي. حتى نلتقي مُجدداً". 
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كما نشرت جويل صورة لورقة النعوة حيث تُقام مراسم الدفن غدا الجمعة 5 نيسان في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك ـ المتحف.  
 
 
 
 
يُذكر ان جويل فقدت والدتها عام 2020.

المصدر: رصد "لبنان 24

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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