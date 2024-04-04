أطلت في السجن بشعر مصفف وبشرة نضرة.. ياسمين صبري تتعرّض للانتقادات (صور)

تسببت الفنانة المصرية ياسمين صبري، بحالة من الجدل والانتقادات بسبب مشهد دخولها السجن في مسلسلها الرمضاني، إذ رأى الكثيرون أنها لم توفق في تجسيد شخصيتها، بما يتماشى مع متطلبات الحكاية.



وفي التفاصيل، دخلت ياسمين السجن في الحلقة السادسة من مسلسل "رحيل"، بعد ارتكابها جريمة قتل، إلَّا أنها أطلَّت بشعر مصفف وببشرة نضرة وملامح مشرقة مع قليل من مستحضرات التجميل، رغم أن المشهد يتطلب ظهورها ببشرة باهتة ومتعبة ومرهقة.

Advertisement

وتوالت تعليقات نشطاء "السوشال ميديا"، واتهموا صناع العمل، بأنهم لم يوفقوا في إظهار ياسمين بالشكل المناسب الذي يتطلبه المشهد، أي أن تكون أقل أناقة وهندامًا.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحدث، إذ بدأت المقارنات بينها وبين العديد من النجمات اللواتي ظهرن بمشاهد من داخل السجن، أبرزهن الفنانة نيللي كريم من مسلسل "سجن النسا"، والفنانة الشابة سلمى أبو ضيف من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان الحالي.



وتجسد صبري في المسلسل شخصية الفتاة الشعبية رحيل، حيث ابتعدت هذه المرة عن دور الشابة الأرستقراطية التي عادةً ما كانت تجسدها في أعمالها السابقة. (فوشيا)



