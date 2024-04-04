بعد شرائهما قصراُ بـ60 مليون دولار... النجمان الشهيران يبحثان عن منزل جديد

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بعد شراءئما قصرًا بقيمة 60 مليون دولار منذ نحو عام واحد فقط، يسعى الزوجان جينيفر لوبيز وبن أفليك إلى إيجاد عش زوجي جديد يجمعهما في قلب مدينة نيويورك، عاصمة الأضواء والحياة الصاخبة.وبالرغم من امتلاكهما قصرًا فخمًا في بيفرلي هيلز، انطلق الثنائي في رحلة البحث عن منزل جديد في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن.وظهر الثنائي بأناقة خلال جولتهما، حيث ارتدت المغنية العالمية جينيفر قميصًا مخططًا مع بنطال جينز واسعًا، وأتمت إطلالتها بمعطف أسود واقٍ من المطر، مرتدية حذاء باللون البيج ذو كعب عالٍ.أما بن أفليك، فاعتمد إطلالة مريحة، حيث ارتدى تيشيرت من فرقة Nirvana مع سترة سوداء مفتوحة الأزرار، واختار الجينز وحذاء رياضيًا مريحًا لإكمال إطلالته.من بين المنازل التي لفتت انتباه الزوجين، شقة فاخرة تمتد على أربعة طوابق وتحتوي على ست غرف نوم، بالإضافة إلى تراس يتمتع بإطلالة رائعة على المدينة، وحديقة خاصة، وطابق سفلي كامل، بإيجار شهري يصل إلى 45 ألف دولار شهريًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Post.ويجب الإشارة إلى أن القصر الفخم الذي يمتلكه الثنائي في بيفرلي هيلز يمتد على مساحة ضخمة تبلغ 38 ألف قدم مربع، وقد أصبح ملكًا لهما في أيار 2023، بعد أن دفعا ثمنه نقدًا.