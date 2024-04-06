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فنون ومشاهير

ما حقيقة عودة المطربة الشهيرة لعصمة زوجها السابق هشام ربيع؟

Lebanon 24
06-04-2024 | 23:00
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أفادت بعض الأخبار في الساعات القليلة الماضية، بأن المطربة المصرية بوسي، قد عادت سرّاً إلى عصمة زوجها السابق مصفف الشعر هشام ربيع. لكن مصادر مقربة منها كشفت حقيقة الأمر، مؤكدة أن التفاصيل المتداولة غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأن الصورة التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قديمة والتقطت من حفل زفافهما الأول.
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وبحسب المصادر، فإنه لم يصدر عن المطربة بوسي وإدارة أعمالها، أو عن مصفف الشعر هشام ربيع، أي تلميح حول عودتهما إلى الحياة الزوجية أو حتى التصريح بعودة علاقة الصداقة بينهما بعد الخلافات الشديدة التي نشبت بينهما مطلع شهر رمضان الجاري، وأكدت أن هشام ربيع عاد إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وحياته العائلية مستقرة.
 
يذكر أن الأيام الماضية شهدت خلافا شديدا بين بوسي وزوجها السابق هشام ربيع، بسبب تصريحاتها عنه في برنامج العرافة والتي أعلنت فيها أنها لا تزال تحبه وأكدت أنه دخل السجن لحمايتها من أزمات كبرى مع طليقها الأول.

وكان هشام ربيع، رد على تصريحات طليقته المطربة بوسي، في برنامج "العرافة"، وأكد أن كل كلامها كذب وافتراء، ويمكن أن يتسبّب في خراب البيوت.

أضاف هشام في مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي أن كل الردود بتاعتها كذب، وأنا بصراحة مقدرتش أسكت، كنت لازم أدخل، وأوضّح لكل الناس، وبالذات أصحابي، وأهلي أن الست دي كلامها كذب وبتتنفس كذب.

ولما سألتها بسمة سؤال واضح وصريح، هو سبب الانفصال بينكم إيه، فردّت بوسي قالت لها أصل الناس كانت بتقوله كلام في ودنه وكلام كده لا يعقل يعني. (سيدتي)
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