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فنون ومشاهير

وفاة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر

Lebanon 24
13-04-2024 | 13:29
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توفيت الفنانة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر عن عمر 56 عاما، السبت، حسبما أعلن أخوها على حسابه بموقع "فيسبوك".
وقال شريف سيف النصر: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر".
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وأضاف: "تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها".
وقالت تقارير صحفية مصرية إن سبب الوفاة "هبوط حاد في الدورة الدموية".
وظهرت شيرين سيف النصر في عدة أعمال فنية أواخر التسعينات وأوائل الألفية، أبرزها مسلسل "ومن الذي لا يحب فاطمة" مع أحمد عبد العزيز، وفيلم "أمير الظلام" مع عادل إمام. (سكاي نيوز)
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