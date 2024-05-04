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فنون ومشاهير

بالفيديو: هند صبري وابنتها تقلدان دنيا وإيمي سمير غانم

Lebanon 24
04-05-2024 | 12:42
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نشرت الفنانة التونسية هند صبري عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو طريف بمشاركة ابنتها قامتا فيه بتقليد النجمتين دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي في أحد مشاهد مسلسلهما "نيللي وشريهان" وذلك على طريقة الـ"تيك توك"، ولقي الفيديو تفاعلاً كبيراً من جمهور هند.
من ناحية أخرى كشفت هند صبري في تصريح لها عبر برنامج ET بالعربي عن سبب غيابها في السنوات الثلاث الماضية عن دراما رمضان، وذلك منذ مشاركتها في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض في رمضان 2021.
وقالت هند إنها بعد عرض مسلسل "هجمة مرتدة"، أعربت عن تعبها جراء الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على صناعة الدراما، الأمر الذي جعلها تتخذ قراراً بالغياب المؤقت لحين تحسن الأحوال.
يذكر أن آخر أعمال هند صبري كان فيلم "بنات ألفة" الذي رشح في التصفيات النهائية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم جائزة أفضل فيلم وثائقي، وهو من إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتم تصويره في تونس العام الماضي. (لها)
 
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