الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!

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توفيت ونيسة أحمد عاطف، زوجة الفنان المصري أحمد عدوية اليوم الخميس، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرضت لها خلال الساعات الماضية.وكشف مدير أعمال عدوية لـ"فوشيا"، أن السيدة ونيسة لم تكن تعاني من أي أزمة صحية، وقد فارقت الحياة فجأة، مشيرا إلى أن الجثمان سيُشيّع من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة المغرب.وتلقى عدوية رسائل التعازي والمواساة من نجوم الفن والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.