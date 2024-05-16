21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!
Lebanon 24
16-05-2024
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت ونيسة أحمد عاطف، زوجة الفنان المصري أحمد عدوية اليوم الخميس، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرضت لها خلال الساعات الماضية.
وكشف مدير أعمال عدوية لـ"فوشيا"، أن السيدة ونيسة لم تكن تعاني من أي أزمة صحية، وقد فارقت الحياة فجأة، مشيرا إلى أن الجثمان سيُشيّع من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة المغرب.
Advertisement
وتلقى عدوية رسائل التعازي والمواساة من نجوم الفن والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن ونيسة كانت قد تزوجت الفنان أحمد عدوية في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وأنجبت الفنان محمد عدوية، وورد التي لم تدخل عالم التمثيل. (فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة
قامت بحركة بذيئة.. ميريام فارس تُغضب الجمهور! (صور)
Lebanon 24
قامت بحركة بذيئة.. ميريام فارس تُغضب الجمهور! (صور)
02:53 | 2024-05-16
16/05/2024 02:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقص وتقود سيارة عائمة على البحر.. شقيقة هيفا وهبي تستمتع بوقتها في دبي (فيديو)
Lebanon 24
ترقص وتقود سيارة عائمة على البحر.. شقيقة هيفا وهبي تستمتع بوقتها في دبي (فيديو)
00:01 | 2024-05-16
16/05/2024 12:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة بدلة رقص".. أنابيلا هلال برفقة زوجها في "كان" وإطلالتها الجريئة تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة بدلة رقص".. أنابيلا هلال برفقة زوجها في "كان" وإطلالتها الجريئة تعرّضها للانتقادات (فيديو)
03:56 | 2024-05-16
16/05/2024 03:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم عن "حساباتكم المصرفية".. أمرٌ إيجابي!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم عن "حساباتكم المصرفية".. أمرٌ إيجابي!
01:45 | 2024-05-16
16/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنزعاج جزيني من باسيل
Lebanon 24
إنزعاج جزيني من باسيل
01:30 | 2024-05-16
16/05/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:37 | 2024-05-16
حكم ينصف ريهام سعيد ضد فنانة شهيرة... إليكم الجديد قضائياً
05:16 | 2024-05-16
خبر فني حزين جدّاً.. وفاة أحد أبرز المخرجين أُصيب بمرضٍ وعانى من مضاعفاته قبل رحيله
03:56 | 2024-05-16
"لابسة بدلة رقص".. أنابيلا هلال برفقة زوجها في "كان" وإطلالتها الجريئة تعرّضها للانتقادات (فيديو)
02:53 | 2024-05-16
قامت بحركة بذيئة.. ميريام فارس تُغضب الجمهور! (صور)
02:13 | 2024-05-16
بعد إعلان خطوبتها بطريقة رومانسية.. المؤثرة اللبنانية الشهيرة بالمايوه تستمتع بوقتها في إيطاليا (فيديو)
00:01 | 2024-05-16
ترقص وتقود سيارة عائمة على البحر.. شقيقة هيفا وهبي تستمتع بوقتها في دبي (فيديو)
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
16/05/2024 21:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
16/05/2024 21:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
16/05/2024 21:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24