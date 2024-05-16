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فنون ومشاهير

الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!

Lebanon 24
16-05-2024 | 12:37
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توفيت ونيسة أحمد عاطف، زوجة الفنان المصري أحمد عدوية اليوم الخميس، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرضت لها خلال الساعات الماضية.


وكشف مدير أعمال عدوية لـ"فوشيا"، أن السيدة ونيسة لم تكن تعاني من أي أزمة صحية، وقد فارقت الحياة فجأة، مشيرا إلى أن الجثمان سيُشيّع من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة المغرب.
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وتلقى عدوية رسائل التعازي والمواساة من نجوم الفن والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
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يذكر أن ونيسة كانت قد تزوجت الفنان أحمد عدوية في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وأنجبت الفنان محمد عدوية، وورد التي لم تدخل عالم التمثيل. (فوشيا)
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