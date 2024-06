نشرت الممثلة جيسي عبدو صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أطلت فيها برفقة زوجها المنتج مفيد الرفاعي الذي تزوجته سرا قبل مدة ومن ثم أعلنت عن هذا الأمر في إحدى المقابلات الصحافية.



وعلّقت جيسي على الصورة بالقول: My One and only one.

كما نشرت جيسي فيديو خلال تواجدها في اليونان على حسابها أطلت فيها بفستان أخضر قصير من دون أكمام وهي تمشي إلى جانب حوض السباحة.



وتزوجت جيسي قبل مفيد الرفاعي مرتين، المرة الأولى كان عمرها 17 عامًا رغم اعتراض أهلها، ولكنّ الزيجة لم تنجح وانفصلت بعد عامين، وتزوجت بعدها من شابّ توفي في حادث سير مروّع بعد غيبوبة استمرت 8 أيام.