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فنون ومشاهير
أصبحت نسخة عن والدتها.. ابنة كارلا حداد تسرق الأضواء بجمالها ولكن فستانها عرضها للهجوم (صور)
Lebanon 24
11-06-2024
|
04:23
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وأطلت في الفيديو ابنتها "ليا" وهي تغني وتقوم بحركات بيدها وذلك في فيديو لها نشرته عبر حسابها.
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ولفت المتابعون كم كبرت "ليا" فهي أصبحت شابة جميلة تشبه والدتها كثيراً. الا ان فستاتها الأزرق عرضها للانتقادات حيث اعتبر عدد من المتابعين انه لا يليق بعمرها.
يُشار إلى ان "ليا" هي ابنة كارلا من طليقها الممثل ومقدم البرامج طوني أبو جودة.
وقدمت كارلا الأسبوع الماضي الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من برنامج the stage على شاشة lbci على ان يعود في موسم الخريف.
المصدر: رصد لبنان 24
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