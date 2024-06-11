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فنون ومشاهير
جورج وسوف يكشف حقيقة مرضه خلال لقائه "الشامي".. وهذا ما قام به مع الجمهور
Lebanon 24
11-06-2024
|
09:32
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التقى النجم الشاب "الشامي" أخيراً بالنجم السوري جورج وسوف الذي بدا بصحة جيدة، لينفي بذلك كل الشائعات التي انتشرت في الفترة الماضية عن تعرضه لأزمة صحية شديدة، نُقل على أثرها الى المستشفى.
وبدا الشامي في غاية السعادة والحماسة لرؤيته "الوسوف" والتواجد معه وظهر "سلطان الطرب" في أحد المقاطع وهو يشارك الحاضرين الاحتفال بيوم ميلاد الفنان السوري الشاب ويغنّون له أغنية الميلاد، متمنياً له العمر المديد، ثم مازحه بطريقة لطيفة مؤكداً أنه بصحة جيدة.
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ونشر "الشامي" أيضاً مجموعة صور من اللقاء مع "الوسوف"، وعبّر عن سعادته بذلك، وأرفق الصور بالتعليق: "شو بدو أي إنسان بالدنيا أكتر من إن أبو وديع يحتفل بعيد ميلاده".
وأضاف: "أبو وديع هو أبو وديع الطيب الصادق، كل كلمة قلت لي ياها وكل نصيحة وجّهتلي إياها هي شرف لألي، شكراً لانك هون وشكراً لمحبتك ودعمك، الله يديم عليك الصحة والعافية ويخلّيلك أحبابك ويخليك لينا".
ومن المنتظر أن يلتقي جورج وسوف و"الشامي" في حفل غنائي ضخم في "كوكاكولا أرينا" في دبي يوم 28 من الشهر الجاري.
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