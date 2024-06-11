فنان سوري يعتزل الفن: "رجل أعمال كبير عم يرعب اصحاب المصلحة أنو ما يشغلوني"

أعلن الفنان السوري حسام جنيد اعتزاله الفن، من خلال منشور على عبر حسابه على “فيسبوك” ، ارجع من خلاله سبب اعتزاله الى الظروف القاسية التي يمر بها حالياً، مؤكداً أن هذا العام سيكون الأخير له في مجال الغناء.

وقال حسام جنيد إلى أنه سيضطر الى استكمال الغناء حتى نهاية العام الجاري بسبب التزامه بعدة عقود مع متعهدين لحفلات وأعراس وسفر، بالإضافة إلى التزاماته بتقديم مجموعة أغاني مع ملحنين وشعراء، حيث سيطرح كل أسبوع أغنية على "يوتيوب" حتى نهاية العام.

ولم يخفِ جنيد عن جمهوره الأسباب وراء قرار الاعتزال، اذ كتب: "في رجل أعمال سوري كبير والو نفوذ بكل العالم عم يرعب المتعهدين وصاحبين المصلحة أنو مايشغلوني ولا يتعاطو معي، ليش لانو هوي بيخوف، وحاولت ابعتلو اخبار لأعرف ليش من كل الجهات وما اتجاوب شو السبب أنا ما بعرف على كل حال اليوم زمن السلطة والمصاري."

وتابع: "لانو متعهدين الحفلات ب‍لبنان والي معتبرين حالنا واحد كمان شانين حرب كبيرة على حسام جنيد لحتى يبيضو وجه".

كما ذكر جنيد أيضاً أنه ليس قادراً على التماشي مع طلب البعض بغناء أغاني هابطة واستخدام مفردات نابية، حيث قال: "لحتى تعمل جو لازم تسب وترقص وتغني أغاني مو ظابطة ابدااا حاولت بس ماقدرت صوتي وفني أكبر منون بكتير بقا رح اترك بكرامتي أحسن."

واختتم حسام منشوره بالقول: "أنا بحترم كل الفنانين ولا بيعمري أذيت حدا، وأنتو رح تكتشفوا الأصوات السنة الجاية، لأنو مابقا حدا غبي". (الجديد)