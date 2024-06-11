سرّ يُذاع للمرة الأولى يتعلّق بفيلم "أهل الكهف".. ماذا كشف خالد النبوي؟

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كشف الفنان خالد النبوي عن سرّ يُذاع للمرة الأولى حول مشاركته في فيلم "أهل الكهف" الذي يعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، كما تحدث عن أسباب تأخّر عرضه لأكثر من عامين.وقال النبوي في تصريح خاص لـ"لها": "تأجيل عرض فيلم "أهل الكهف" أكثر من مرة جاء لصالحه، وأنا دائماً أقول "كل تأخيرة وفيها خير"، كما أشكر جميع صنّاع وأبطال الفيلم، لأنهم السبب وراء خروجه بهذا الشكل الراقي الذي يليق بالسينما المصرية".وتابع: "أنا كنت آخر المنضمّين الى أبطال العمل، وسعيد بهذه التجربة، لأنه لولا فيلم "أهل الكهف" لبقيت رواية توفيق الحكيم مركونة على الأرفف، ولا أحد من الجيل الجديد يعرف عنها شيئاً".وأشار خالد النبوي خلال حديثه إلى أن عرض الفيلم تأجّل لأكثر من عامين، بسبب كتابة السيناريو وبناء الديكورات الضخمة، وأن فيه العديد من المشاهد التي تتطلب التصوير في أكثر من دولة خارج مصر.