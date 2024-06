بعد صراع طويل مع المرض... الممثل الشهير دونالد ساذرلاند يفارق الحياة وهذا ما قاله ابنه كيفر

رحل الممثل الكندي، دونالد ساذرلاند، عن عمر 88 عاما، الخميس، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة فنية طويلة في هوليوود.

ونشر الممثل كيفر خبر وفاة والده، وأرفقه بصورة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" وكتب عليها: بقلب مفطور أقول لكم أن والدي، دونالد ساذرلاند قد توفي.وأضاف: أنا شخصيًا أعتقد أنه أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما، لم يخف أبدًا من أي دور، سواء كان جيدًا أو سيئًا، لقد أحب ما فعل وفعل ما أحب، ولا يمكن لأحد أن يطلب أكثر من ذلك، عاش حياته بشكل رائع.بدأ الممثل الكندي دونالد ساذرلاند مسيرته في التمثيل في أوائل الستينيات، واكتسب شهرة واسعة من خلال عدة أفلام أبرزها "أبطال كيلي Kelly’s Heroes (1970)"، و"لا تنظر الآن Don’t Look Now"، الذي يعد أحد أفضل أفلام الرعب النفسي.كما اشتهر دونالد بتجسيد شخصية الشرير بسلسلة أفلام المغامرات "The Hunger Games" عام 2012 بطولة النجمة الأمريكية جينيفر لورانس.وشارك في سلسلة أفلام "ألعاب الجوع The Hunger Games" بدور الرئيس سنو، مما أكسبه جيلا من المعجبين.وكُرم النجم بعدد من الجوائز طوال مسيرته، بما في ذلك جائزة الأوسكار الشرفية في عام 2017 تقديرا لمساهماته البارزة في صناعة السينما.يذكر أن دونالد ساذرلاند شارك بفيلم أخير قبل وفاته، وهو فيلم الدراما والإثارة "Heart Land" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة. (فوشيا)