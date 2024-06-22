ممثل سوريّ يُثير الجدل بتصريحه: الممثلون السوريّون أفضل من اللبنانيين أقله بـ10 أضعاف

قال الممثل السوريّ فاتح سلمان، إنّ "الممثل السوريّ أهمّ من الممثل اللبنانيّ بـ10 أضعاف على الأقل".

وأشار سلمان، إلى أنّ "خلفية الممثل السوريّ أكاديميّة، وهو نشأ بشكل إحترافيّ".

وأضاف أنّ "اللبنانيّ يتميّز عن السوريّ بالبرامج على الأقل بـ10 أضعاف".

وأثار حديث سلمان الجدل مُجدّداً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، وخصوصاً وأنّ هناك خلافات كثيرة تتعلّق بهذا الموضوع، بين الممثليين اللبنانيين والسوريين. (رصد لبنان24)