نجمة شهيرة تلغي حفل زفافها قبل 4 أيام من موعده

ألغت نجمة مسلسل Real Housewives of New York City كيلي بنسيمون حفل زفافها قبل أربعة أيام فقط من موعده.وأكّدت في تصريحات لموقع Page Six انفصالها الصادم عن رجل المال سكوت ليتنر، قائلةً: "قررت أن ابنتيّ (سي 26 عاماً، وتيدي 24 عاماً) هما أولويتي، لن أمضي قدماً في هذا الزفاف".وأنهت بطلة مسلسل "ربات البيوت الحقيقيات في مدينة نيويورك" علاقتها مع ليتنز الأب لثلاثة أطفال من زيجتين سابقتين.وفي مفارقة حزينة، وقع الانفصال الثلاثاء بالتزامن مع الوقت الذي كان من المتوّقع أن تتسلّم فستان الزفاف الذي لن يتم السبت المقبل.وتجدر الإشارة إلى أن بنسيمون سبق أن تحدثت عن علاقتها بليتنر بقولها: "عندما التقيت به لأول مرة، لم أقل أي شيء حتى. لقد كنت عاجزة عن الكلام، وهذا ليس طبعي، إذ لدي دائمًا ما أقوله، لكنه أخذني بعيداً. إنه إنسان مميز حقًا".(لها)