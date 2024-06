ممثل شهير يفارق الحياة.. توفي في منزله وبين عائلته! (صورة)

توفي الممثل الأميركي بيل كوبس، عن عمر ناهز الـ 90 عاماً، ولأسباب طبيعية مساء الثلاثاء الماضي، في إينلاند إمباير بولاية كاليفورنيا محاطا بعائلته.



وقد أكد خبر وفاة الممثل الراحل بيل كوبس مدير أعماله تشاك آي جونز، إضافة إلى أن شقيقه توماس كوبس أكد الأمر على حساباته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي حيث كتب: "في يوم الثلاثاء 25 حزيران، توفي بيل بسلام في منزله في كاليفورنيا، وكعائلة نشعر بالارتياح عندما نعلم أن بيل قد وجد السلام والراحة الأبدية نطلب دعواتكم ودعمكم خلال هذا الوقت".

Advertisement

من هو بيل كوبس؟

وقد ولد بيل كوبس في 16 حزيران 1934 في الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً في كليفلاند. خدم في القوات الجوية للولايات المتحدة كفني رادار لمدة 8 سنوات، وبعد ذلك عمل في المنتجات المكتبية في شركة IBM، وعمل أيضاً في بيع السيارات في كليفلاند.

بدأ كوبس مشواره الفني عندما غادر من كليفلاند إلى نيويورك عام 1970، للبحث عن التمثيل، وفي عام 1974 بدأ بالفعل يحقق حلمه في التمثيل والشهرة.

أشهر أعماله

واشتهر الراحل بيل كوبس بدوره "بيل ديفاني"، مدير أعمال النجمة ويتني هيوستن في فيلم "The Bodyguard" في عام 1992، الذي قام ببطولته أمامها كيفن كوستنر.

كما اشتهر أيضاً بدور حارس الأمن "ريجي" في الفيلم الكوميدي الشهير "ليلة في المتحف" في عام 2006 أمام بن ستيلر وروبن ويليامز وأوين ويلسون.

وعرف أيضاً بدوره الأخ الأكبر لميدجار إيفرز في فيلم Ghosts of Mississippi عام 1996، وعازف البيانو الجاز في That Thing You Do في العام نفسه، كما ظهر كمدرب في Air Bud عام 1997.

كما شارك النجم بالكثير من المسلسلات أهمها The Slap Maxwell Storyو The Sopranosو Sesame Street و I’ll Fly Away وThe Gregory Hines Showو The Drew Carey و Star Trek: Enterprise.

وقد ظهر في أكثر من 200 عمل متنوع بين أفلام سينمائية ومسلسلات، وعلى الرغم من أدواره كانت قصيرة بعض الشيء إلا أنها دائماً ما كانت محورية. (سيدتي)