o
بيروت
30
o
طرابلس
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بشكل مفاجئ.. نجوى كرم تعلن زواجها رسميًا على طريقتها (فيديو)
Lebanon 24
29-06-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بشكل مفاجئ، أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، زواجها رسميًا، خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في رومانيا أمس السبت، دون الكشف عن هوية العريس.
ووجهت نجوى، خلال الحفل، سؤالًا لجمهورها حول فستانها؛ إذ قالت: "مين عاجبه الفستان؟"، لتكمل: "رح أخبركم خبرية عن الفستان، هيدا الفستان يعني لي الكثير غير أنه أبيض وأنا أفضله".
Advertisement
وأكدت أن الفستان الأبيض الذي ظهرت فيه على المسرح ارتدته بحفل زفافها، ليتفاعل الجمهور مع المعلومة التي كشفتها لأول مرة، بعد انتشار شائعات حول ارتباطها برجل أعمال إماراتي في الأشهر القليلة الماضية.
View this post on Instagram
A post shared by Foochia - فوشيا (@foochiagram)
وتصدرت نجوى كرم الترند عقب إعلان زواجها، وتلقت رسائل التهاني والمباركات من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. (فوشيا)
فنون ومشاهير
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يهز بيروت ومناطق أخرى.. طائرات في السماء وهذا ما حصل!
Lebanon 24
صوت قويّ يهز بيروت ومناطق أخرى.. طائرات في السماء وهذا ما حصل!
16:35 | 2024-06-29
29/06/2024 04:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
29/06/2024 04:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ديما بياعة: زواجي بتيم حسن جعلني أعيش فترة نفسية سيئة للغاية
Lebanon 24
ديما بياعة: زواجي بتيم حسن جعلني أعيش فترة نفسية سيئة للغاية
10:05 | 2024-06-29
29/06/2024 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بـ "توب" شفاف كاللانجري.. الفنانة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في لبنان وتتجاهل الفيديو الفاضح (صور)
Lebanon 24
أطلت بـ "توب" شفاف كاللانجري.. الفنانة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في لبنان وتتجاهل الفيديو الفاضح (صور)
04:15 | 2024-06-29
29/06/2024 04:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم؟ احتفلت بعيدها بأجواء فخمة شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم؟ احتفلت بعيدها بأجواء فخمة شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:11 | 2024-06-29
29/06/2024 03:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
01:41 | 2024-06-30
"عايزة تحبسني"... شقيق شيرين يعلن عن أزمة جديدة بينهما
15:11 | 2024-06-29
ظهرت إلى جانبه وبيدها خاتم الخطوبة.. إبن إيلي صعب يعلن إرتباطه فهل العروس من الوسط الفني؟
13:40 | 2024-06-29
بعد تصريحات ديما بياعة عن شهرة النجمات اللبنانيات بفضل الدراما المشتركة.. ورد الخال "تنزعج" وتردّ
10:47 | 2024-06-29
هل تعرّضت فيفي عبده لأزمة صحيّة جديدة؟
06:44 | 2024-06-29
دعوى قضائية ضد أمل كلوني.. ما القصة؟
04:35 | 2024-06-29
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
فيديو
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
30/06/2024 09:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
30/06/2024 09:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
30/06/2024 09:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24