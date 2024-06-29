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فنون ومشاهير

بشكل مفاجئ.. نجوى كرم تعلن زواجها رسميًا على طريقتها (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2024 | 23:00
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بشكل مفاجئ، أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، زواجها رسميًا، خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في رومانيا أمس السبت، دون الكشف عن هوية العريس.

ووجهت نجوى، خلال الحفل، سؤالًا لجمهورها حول فستانها؛ إذ قالت: "مين عاجبه الفستان؟"، لتكمل: "رح أخبركم خبرية عن الفستان، هيدا الفستان يعني لي الكثير غير أنه أبيض وأنا أفضله".
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وأكدت أن الفستان الأبيض الذي ظهرت فيه على المسرح ارتدته بحفل زفافها، ليتفاعل الجمهور مع المعلومة التي كشفتها لأول مرة، بعد انتشار شائعات حول ارتباطها برجل أعمال إماراتي في الأشهر القليلة الماضية.

 

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A post shared by Foochia - فوشيا (@foochiagram)


وتصدرت نجوى كرم الترند عقب إعلان زواجها، وتلقت رسائل التهاني والمباركات من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. (فوشيا)

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