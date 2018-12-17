فنون ومشاهير

الفلبينية كاتريونا غراي ملكة جمال الكون لعام 2018

Lebanon 24
17-12-2018 | 06:22
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توّجت ملكة جمال الفلبين، كاتريونا غراي (24 عاماً)، ملكة جمال الكون لعام 2018 في المسابقة التي استضافتها بانكوك فجر الاثنين بمشاركة 94 ملكة جمال.

وتعمل غراي، الفلبينية-الاسترالية، مضيفة تلفزيونية ومغنية وعارضة أزياء. وقالت إنها تعلمت أن تشعر بالامتنان و"البحث عن الجمال" أثناء تعليم الأطفال المحرومين في الأحياء الفقيرة في مانيلا، عندما سألها مذيع الحفل ستيف هارفي عن أهم درس في حياتها.



وحصلت تامارين غرين (24 عاماً) من جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى، بينما حصلت الفنزويلية ستافاني غوتيريز (19 عاماً)، على لقب الوصيفة الثانية.

وقبل الإعلان عن أسماء الفائزات، تنافس على اللقب أفضل 10 متسابقات، وكن من جنوب أفريقيا وفيتنام وفنزويلا والفلبين وكوستا ريكا وكوراكاو ونيبال وكندا وتايلاند وبورتوريكو.

اشارة الى أن مايا رعيدي مثلّت لبنان في المسابقة العالمية ولم تُحرز أي مرتبة.






وفي التفاصيل، افتتح الحدث النجم العالمي Ne-Yo الذي وعد جمهوره بأداء أغنية من ألبومه الجديد للمرة الأولى، فيما كان لافتاً اختيار أعضاء لجنة التحكيم من النساء فقط، وهو ما وضعه مقدّم الحفل في إطار الدعم لصوت المرأة، من دون أن ينسى طابع السخرية الذي يشتهر فيه، إذ توجّه إليهنّ بالقول: "لا تخفقن، لا يمكن أن تنسى المتسابقات قراركن".

كما كانت لافتة سخرية ملكة جمال كوستاريكا من مقدّم الحفل إذ توجّهت إليه قائلة: "رجاء اقرأ الظرف جيداً"، في إشارة إلى الخطأ الجسيم الذي وقع فيه هارفي حينما كان يقدم حفل "مسابقة ملكة جمال الكون" في العام 2015 في إعلان اسم الفائزة، حينما توّج ملكة جمال كولومبيا باللقب ثم اضطرها إلى التنازل عن التاج للفائزة الحقيقية وهي ملكة جمال الفلبين. هارفي رغم حسّ السخرية الذي يتحلّى به، إلا أنّ هذا المزاح لم ينل إعجابه.


 


المصدر: الاتحاد - روسيا اليوم
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