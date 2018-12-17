نانسي عجرم تثير الجدل بسبب تصرفها مع احدى المُعجبات.. هذا ما حصل (فيديو)

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنّانة نانسي عجرم التي كانت تتجوّل في أحد المناطق اللبنانية مع زوجها فادي الهاشم وطفلتيها إيلا وميلا.وأثار هذا الفيديو الجدل حيث ظهرت عجرم فيه ترفض طلب إحدى المعجبات بالتقاط صورة معها، ثم تركتها وغادرت.وعبّر رواد مواقع التواصل عن غضبهم، رافضين تصّرف عجرم التي دائماً ما تُعامل معجبيها بلطف واحترام.