يارا تتلقى هدية ثمينة وخاصة من ليونيل ميسي.. شاهد (فيديو)

بالرّغم من إنّي محرومه من حضور مباراياتو مع برشلونة في الملعب بسبب #كورونا ، هلّق صار فيّي إختُم سنة ال ٢٠٢٠💙😍❤️ بأحلى وأفخَم هديّة من الأسطورة "ميسي"😍 #يارا #ميسي #برشلونة #كورونا This Surprise made my Day💙😍❤️ Thanks @leomessi the best player everrrrr @fcbarcelona @samir_chamkha a7la 3alam🤗❤️🤗 #barcelona #barca #messi #leomessi #gift #surprise #laliga #love #football #corona #Yara

A post shared by Yara (@yara) on Nov 5, 2020 at 4:39am PST