أحمد حلمي مستاء من طبخ منى زكي.. "أمنية حياتي إن كورونا ينتهي" (فيديو)

مازح الفنان المصري احمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي، ناشراً مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، حيث اعرب عن استيائه من طهو زوجته، لا سيما الحلويات.

وأطل حلمي في الفيديو حاملاً صينية حلوى "كيك"، بلغ من القساوة انه اضطر الى تفتيته بالشوكة والمطرقة.

وقال معلقاً على الفيديو: "أمنية حياتي ان الكورونا تنتهي عشان موضوع الكيك ده ينتهي معاها".

يُذكر ان منى زكي تشارك في بطولة فيلم "الصندوق الأسود"؛ من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة محمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم. وبدأ عرضه في دور السينما يوم 28 تشرين الأول المنصرم.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في دورته الـ 42، وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.