فنون ومشاهير

أحمد حلمي مستاء من طبخ منى زكي.. "أمنية حياتي إن كورونا ينتهي" (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2020 | 22:00
A-
A+
Doc-P-763873-637403563746916590.jpg
Doc-P-763873-637403563746916590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مازح الفنان المصري احمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي، ناشراً مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، حيث اعرب عن استيائه من طهو زوجته، لا سيما الحلويات.

وأطل حلمي في الفيديو حاملاً صينية حلوى "كيك"، بلغ من القساوة انه اضطر الى تفتيته بالشوكة والمطرقة.

وقال معلقاً على الفيديو: "أمنية حياتي ان الكورونا تنتهي عشان موضوع الكيك ده ينتهي معاها".

يُذكر ان منى زكي تشارك في بطولة فيلم "الصندوق الأسود"؛ من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة محمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم. وبدأ عرضه في دور السينما يوم 28 تشرين الأول المنصرم.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في دورته الـ 42، وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

 
 
 
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2020-11-09
15:00 | 2020-11-09
12:00 | 2020-11-09
11:48 | 2020-11-09
09:00 | 2020-11-09
23:00 | 2020-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website