فنون ومشاهير

من منزلها الفخم.. ياسمين صبري تؤكد عدم إصابتها بكورونا بطريقتها الخاصة

Lebanon 24
08-11-2020 | 15:00
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نشرت النجمة ياسمين صبري على "إنستغرام" صورة من داخل منزلها، وعلقت عليها قائلة "Hello"، وما إن نشرت الصورة حتى انهالت عليها الكثير من التعليقات.

Hello 🥰

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on


 
 

واعتبر جمهور ياسمين ان هذه الصورة هي نفي غير مباشر للأخبار التي تدم تداولها عن إصابتها بكورونا خاصة بعد الاختفاء التام منذ عودتها من مهرجان الجونة الذي شهد إصابة عدد من النجوم بالفيروس.

 

وفي وقت سابق نشرت ياسمين صبري صورة لها من داخل سيارتها المكشوفة، واكتفت بالتعليق عليها من خلال إيموشنين بقلب أسود..

 

ويأتي ذلك بعدما سبق وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بصورة أثناء عودتها من الجونة، بعدما شاركت هناك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وجاءت الصورة أثناء تواجدها في الطائرة، وبمجرد نشر الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، فيما اكتفت الفنانة بالتعليق على الصورة بقلب أسود.

 

 

 

المصدر: لها
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