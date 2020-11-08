فنون ومشاهير

ممثل سوري شهير يحتفل بعيد ميلاده عاري الصدر.. ويكشف عمره (صورة)

Lebanon 24
08-11-2020 | 21:00
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إحتفل الممثل السوري مكسيم خليل بعيد ميلاده وكشف عن عمره الحقيقي في منشور عبر حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام". ونشر مكسيم صورة وأمامه قالب الحلوى حيث ظهر عاري الصدر وكشف أن عمره أصبح 42 سنة.
وكتب مكسيم: "42 سنة عيشوا الحب وتركوه ياخدكم لاحلامكم.. الحب بخليك ماتخاف.. بخليك ماتستسلم.. الحب بخليك عايش.. هو البداية وهو الطريق وهو النهاية". وتابع :"شكراً لكل المحبة يلي بتغمروني فيها دايماً وتحديداً اليوم ..بتنمالكم كل السعادة والنجاح والحب".
 
وتلقى مكسيم عدداً كبيراً من التهاني والمعايدات من محبيه والوسط الفنّي والإعلامي. 
 

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