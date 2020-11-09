فنون ومشاهير

ظهرت بفستان بفتحة تصل لأعلى الفخذ كشفت الكثير.. دوللي شاهين تتعرض لهجوم عنيف (صور)

Lebanon 24
09-11-2020 | 18:00
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تعرضت الفنانة دوللي شاهين لهجوم شديد من متابعيها بسبب إطلالتها التي وصفت بأنها الأكثر جرأة بين الفنانات منذ فترة. فقد نشرت عدة صور عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة جداً أثناء إحيائها إحدى الحفلات حيث ارتدت فستانا بفتحة تصل إلى أعلى الفخذ أظهر ملابسها الداخلية.

I can't get enough 💜💜💜💜💜💜

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وعلقت على الصور، بقولها: "لا أستطيع الحصول على ما يكفي"، الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات والتعليقات الجارحة.

💜💜💜💜💜

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يذكر أن شاهين قررت الانسحاب نهائياً من لجنة تحكيم ملكة جمال مصر للعام 2020 بسبب سوء التنظيم.

الحاجة داعيالك ... والله

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وكانت دوللي قد حضرت بالفعل إلى الحفل كعضو لجنة تحكيم، وقامت بغناء أغنيتين "الحاجة داعيالك" و"أنا زي أي بنت" مجاملة منها للمسابقة، ولكنها فوجئت عند انتهائها بسوء التنظيم؛ فقررت الانسحاب من اللجنة نهائياً.

 

وحاول المنظمون الاعتذار لها، لكنها رفضت العودة، مؤكدة أنها اتخذت قرارها ولن تعود عنه واعتذرت لجميع الصحافيين الموجودين الذين كانوا بانتظارها للتسجيل معها.

 

المصدر: لها
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