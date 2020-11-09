بشرى الخليل في رسالة للبطريرك الراعي.. ولماذا رفضت إتصال السيد نصرالله؟

تطلّ المحامية بشرى الخليل وجها لوجه مع الإعلامي تمام بليق في برنامجه "مع تمام" يوم غد الثلاثاء العاشرة مساءً على الجديد. وتوجّه الخليل كلاماً خطيراً وجريئاً للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، كما تكشف عن سبب رفضها إتصال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

كيف وصفت الزعيم وليد جنبلاط وماذا إتهمت الوزير علي حسن خليل؟ وما هو السر الذي كشفه الإعلامي تمام بليق عن اللواء غازي كنعان؟!.