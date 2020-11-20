فنون ومشاهير

ابن جورج كلوني اقتحم مقابلة والده على زووم!

Lebanon 24
20-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-767675-637414543716807619.jpg
Doc-P-767675-637414543716807619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقتحم ابن النجم العالمي جورج كلوني، ألكسندر، مقابلة افتراضية لوالده مع مجلة GQ على تطبيق زووم.
وفي التفاصيل أنّ كلوني كان يتحدث مع المحاور زاك بارون عندما دخل ابنه البالغ من العمر 3 سنوات إلى الغرفة. 

وللأسف، لا توجد لقطات لهذا "الاقتحام الطريف، إلا أن بارون وصف المشهد اللطيف بين الأب وابنه.

وبحسب المعلومات، فقد كان كلوني يتحدث عن "عدم اكتمال" حياته قبل لقاء زوجته أمل علم الدين، قبل أن يدخل ألكسندر الغرفة ويلفت انتباهه.

واللافت أن كلوني دعا ابنه ليقول مرحباً للمحاور، وتوجّه الى ابنه قائلاً: "لديك شوكولاته على وجهك. هل تعرف ذلك؟ ما هذا؟ هل لديك شوكولاته؟"، ليجيبه الصبي بـ"نعم".

كذلك، فقد طلب الممثل العالمي من ابنه أن يقول كم عمره. فأجاب الطفل: "ثلاثة. لأنه كان عيد ميلادي".

واللافت أيضاً أن الصبي ترجم عبارة إلى الإيطالية، وذلك بناءً على إصرار والده الفخور به.

يذكر أن جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين لديها توأم، وهما ألكسندر وإيلا.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2020-11-20
10:30 | 2020-11-20
09:00 | 2020-11-20
06:00 | 2020-11-20
23:00 | 2020-11-19
21:00 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website