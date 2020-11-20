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فنون ومشاهير
ابن جورج كلوني اقتحم مقابلة والده على زووم!
Lebanon 24
20-11-2020
|
12:00
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اقتحم ابن النجم العالمي جورج كلوني، ألكسندر، مقابلة افتراضية لوالده مع مجلة GQ على تطبيق زووم.
وفي التفاصيل أنّ كلوني كان يتحدث مع المحاور زاك بارون عندما دخل ابنه البالغ من العمر 3 سنوات إلى الغرفة.
وللأسف، لا توجد لقطات لهذا "الاقتحام الطريف، إلا أن بارون وصف المشهد اللطيف بين الأب وابنه.
وبحسب المعلومات، فقد كان كلوني يتحدث عن "عدم اكتمال" حياته قبل لقاء زوجته أمل علم الدين، قبل أن يدخل ألكسندر الغرفة ويلفت انتباهه.
واللافت أن كلوني دعا ابنه ليقول مرحباً للمحاور، وتوجّه الى ابنه قائلاً: "لديك شوكولاته على وجهك. هل تعرف ذلك؟ ما هذا؟ هل لديك شوكولاته؟"، ليجيبه الصبي بـ"نعم".
كذلك، فقد طلب الممثل العالمي من ابنه أن يقول كم عمره. فأجاب الطفل: "ثلاثة. لأنه كان عيد ميلادي".
واللافت أيضاً أن الصبي ترجم عبارة إلى الإيطالية، وذلك بناءً على إصرار والده الفخور به.
يذكر أن جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين لديها توأم، وهما ألكسندر وإيلا.
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