فنون ومشاهير

بسبب خلخال في رجله.. سخرية من ناصيف زيتون وهكذا رد

Lebanon 24
20-11-2020 | 18:00
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استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صورة نشرها الفنان السوري ناصيف زيتون منذ أيام قليلة على حسابه الخاص. وفيها ظهر وهو يجلس على أريكة واسعة إلى جانب واجهة زجاجية.

 

وأكثر ما لفت الاهتمام هو أنه وضع خلخالاً في رجله الأمر الذي أثار استغراب الكثير من المتابعين على تلك الحسابات.

 

 

وتساءل هؤلاء عن سبب اختياره هذا الأكسسوار النسائي وأطلقوا العبارات الساخرة وقام بعضهم بالتنمر اللاذع. ومما كتب في التعليقات: "ابس خلخال أحلى من خلخال جارتنا"، و"من ايمت الشباب صارت تلبس خلخال؟" و"بيجنن الخلخال، بنصحك كمان تلبس حلق وتتمكيج" و"آنسة ناصيف شو يلي عم تعملو بحالك؟". وهو ما دفع الفنان إلى الرد حيث علق: "أسهل شي بالحياة الكلمة الحلوة جربوها ببلاش".

المصدر: لها
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