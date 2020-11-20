ممثلة لبنانية شهيرة فقدت زوجها.. هذا ما كشفته (فيديو)

كيف تعاملت الفنانة والممثلة كارلا بطرس مع وفاة زوجها الصادمة؟ وكيف استطاعت تخطي هذه الأزمة للوقوف الى جانب بناتها وعائلتها والإستمرار بنجاح في مسيرتها الفنية؟ كارلا بطرس تروي تجربتها في "نون" عبر قناة "الآن".

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