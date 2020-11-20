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فنون ومشاهير
ممثلة لبنانية شهيرة فقدت زوجها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
20-11-2020
|
21:00
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كيف تعاملت الفنانة والممثلة كارلا بطرس مع وفاة زوجها الصادمة؟ وكيف استطاعت تخطي هذه الأزمة للوقوف الى جانب بناتها وعائلتها والإستمرار بنجاح في مسيرتها الفنية؟ كارلا بطرس تروي تجربتها في "نون" عبر قناة "الآن".
لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق.
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