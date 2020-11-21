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فنون ومشاهير
نادين الراسي لممثلة: "كان لازم أخرب عرسك" (صورة)
Lebanon 24
21-11-2020
|
12:00
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مازحت النجمة نادين الراسي الممثلة هبة نور، مرسلةًً إليها خبراً بعنوان: "الزوجة الأولى تقتحم زفاف زوجها من الثانية وتفضحه".
وعلّقت عليه قائلة: "هيك كان لازم اعمل فيكي"، في اشارة الى دوريهما كضرّتين في مسلسل "نسونجي بالحلال".
ويتضمن العمل مواقف طريفة ومشوّقة لا يُحسد عليها الفنان زياد برجي، حيث يخضع لحجر صحي تحت سقف واحد مع ثلاث نساء جميلات بما يعنيه ذلك من أحداث تحمل في طياتها غرابة لا تخلو من الفكاهة، في عمل كوميدي يجمعه بالنجوم نادين الراسي وهبة نور ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وأنجو ريحان ورانيا عيسى وأنطوانيت عقيقي، ونخبة من نجوم الكوميديا العربية الذين يحلّون ضيوفاً على المسلسل ببصمات خاصة.
المصدر: لها
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