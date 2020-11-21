راغب علامة: لو حصل التدقيق سيطيح بالجميع "كلن يعني كلن"

علّق السوبر ستار راغب علامة على فشل مهمة التحقيق المالي الجنائي وإنسحاب شركة "ألفاريز ومارسال" التي كانت مهمتها التدقيق في حسابات وملفات مصرف لبنان المركزي.

واشار راغب في تغريدة له عبر "تويتر" أنه من الطبيعي أن يتفق الزعماء المتخاصمون في السياسة على الوقوف في وجه هذا التحقيق قائلاً: "قلتها من فترة وسأكررها الآن بأن التحقيق المالي الجنائي لو حصل سيطيح بالجميع "كلن يعني كلن " ومن الطبيعي أن يتفق الزعماء المتخاصمون في السياسة على الوقوف في وجه هذا التحقيق حتى لو كلّف الأمر تدمير ما تبقّى من الوطن والمواطن ! لكن بإذن الله الحساب آتٍ آتٍ ولو كره الفاسدون ".