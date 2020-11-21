شهيرة تكشف أسراراً جديدة من حياة محمود ياسين

حلت الفنانة شهيرة ضيفة على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث كشفت أسراراً جديدة عن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وحياتهما معاً ودورها في التحضير لأدواره المؤثرة في مسيرته، حيث قالت: "لم أر أن صوت محمود يس رَخم كما كان يطلق عليه، ولكن صوته كان عذباً ولم يشبه صوت أحد"،وعن حقيقة منعها الفنانة نجلاء فتحي من حضور العزاء قالت: "نجلاء لم تحضر كي أمنعها، ونجلاء تربطني بها صلة نسب، وقد مرت بظروف صحية صعبة لم تسمح لها بالحضور، خاصة في ظل فيروس كورونا، وكانت دائماً تطمئن عليه في حياته، وقامت بتقديم العزاء لي ولعمرو بعد وفاته، وكل ما قيل عنا بعد الوفاة (كلام أهبل)".وأضافت: "محمود يس كان شديد التواضع وكان تواضعه زيادة عن اللزوم، وكنت ألومه كثيراً بسبب ذلك، لأن هناك بعض الناس يكونون مؤذين وطماعين عندما يجدون شخصاً متواضعاً، ولكن كان رده دائماً (من تواضع لله رفعه)".وعن أقرب الأعمال التي قدمتها معه قالت: "فيلم ضاع العمر يا ولدي، لأنني حصلت فيه على جائزة الدولة وكان من إنتاج محمود يس وكان بعد مكوثي لفترة في المنزل بعيداً عن الفن".وتابعت شهيرة: "خلال فترة صعود محمود يس كان لي دور كبير، فأنا أعتبر شريكته في النجاح، وكنت دائما أحضر له ملابس مشاهده في الأفلام".مضيفة: "عندما قدم فيلم الجزيرة اندهشت من نجاح الشخصية هذا النجاح الكبير، لأنه قد قدم أعمالًا كثيرة أكبر من ذلك ولكن الجميع أجمعوا عن دوره الكبير في نجاح الفيلم، وعندما كانوا يستعدون لتقديم "الجزيرة 2" تواصل معه المخرج شريف عرفة وطلب منه الانضمام، بالرغم من أن الشخصية قد ماتت في الجزء الأول، ولكنه رفض وقال إنه اكتفي بنجاح الشخصية في الجزء الأول، فمحمود ياسين دائماً كان لديه يقين أن السينما تساوي الشباب".