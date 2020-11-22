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فنون ومشاهير
"شتبي منّي".. حلا الترك تطلق جديدها باللهجة العراقية! (فيديو)
Lebanon 24
22-11-2020
|
06:00
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أطلقت المغنية البحرينية الشابة، حلا الترك، عملها الغنائيّ الجديد باللهجة العراقية بعنوان "شتبي منّي" وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه عملها الأخير "ممنوع اللمس" والذي تخطى على الـ"Youtube" عتبة الـ122 مليون مشاهدة.
وفي العمل الجديد، اختارت الترك أن تكون تجربتها الجديدة من كلمات الشاعر فراس الحبيب، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين. وقد أصدرت الشركة المنتجة "Platinum Records"، الأغنية مصحوبة بالكليب الخاص بها الذي صورته مؤخراً مع المخرج فادي حداد، بحسب ما ذكر موقع "نواعم".
المصدر: نواعم
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