صورة محمد رمضان في أحضان فنان إسرائيلي بدبي تثير الغضب.. هجوم شرس عليه وهكذا برر

تسبب الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي في وقوع الفنان المصري محمد رمضان في ورطة بعد نشر صورة تجمع الأخير بالمغني الإسرائيلي عومير آدم في دبي، وعلق المزروعي قائلا " أشهر فنان مصري مع أشهر فنان إسرائيلي.. دبي تجمعنا"، وذلك قبل أن يحذف التغريدة بعد دقائق من نشرها.

وكانت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" قد نشرت الصورة، وأرفقتها بتعليق "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدم في دبي".

ولم يتضح موعد التقاط الصورة، إذ كان الفنان الإسرائيلي عومير آدم في زيارة للإمارات في تشرين الأول الماضي لحضور احتفالية "عيد البهجة اليهودي" الذي أقيم للجالية اليهودية في دبي، في حين توجه رمضان إلى الإمارات مرات عدة في الشهور الماضية، آخرها كانت زيارته أمس استعدادا لتكريمه في دبي نهاية شهر تشرين الثاني الحالي.

صورة تثير أزمة

ووفقا لمصادر، فإن رمضان كان قد التقى بالإعلامي الإماراتي حمد المزروعي الذي طلب منه التقاط صورة بعدما عرّفه بالفنان عومير آدم، فرحب رمضان على الفور خاصة للصداقة التي تجمعه والمزروعي

.

في حين جاءت تعليقات محمد رمضان متضاربة بشأن الأزمة، إذ كتب تعليقا يقول "لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان، ولو مالوش (ليس له) عنوان. أنا لا أعلم أو أسال عن أي إنسان يتصور معي أو أتصور معه، ومش بسأله (لا أسأله) عن دينه أو جنسيته، وربنا خلقنا واحدا"، وسرعان ما حذفه مباشرة.

وعلى الفور تعرض محمد رمضان لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى المطالبة بشطبه من نقابة المهن التمثيلية، فقام بنشر فيديو على إنستغرام لكنه حذفه بعد دقائق بسيطة، قال فيه "لا أعلم ولا أسأل عن جنسية من أتصور معه، وأي إنسان أتصور معه لا أعرف اسمه ولا لونه ولا ديانته".

وتابع "كلنا بشر وكلنا ربنا خالقنا، وأنا لا أعرف من يلتقط لي الصور، كل الناس اللي بتطلب (التي تطلب أن) تتصور معايا بتصور (معي أتصور)، وكل جمهوري يعلم ذلك".

هجوم رواد مواقع التواصل

وتعرض محمد رمضان لهجمة شرسة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى تويتر كتب أحد الأشخاص معلقا على الصورة (التطبيع خيانة).

Just simple question why ..!!?? #محمد_رمضان #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/o5H08XYgI9