وفاة والد الإعلامي منير الحافي.. صورة وتعليق مؤثر

نعى الإعلامي منير الحافي والده، عدنان، الذي توفي يوم أمس إثر تعرّضه لذبحة قلبيّة.



ونشر الحافي عبر حسابه الخاص على "فايسبوك" صورة جمعته بوالده أرفقها بتعليق جاء فيه: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون. انتقل الى رحمة الله تعالى هذا المساء والدي وحبيبي وصديقي ونور عيوني: الحاج محمد عدنان الحافي. تفاصيل الدفن والتعزية في وقت لاحق. إلى جنات الخلد يا حبيبي الى الأبد يا أبو منير".