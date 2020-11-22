فنون ومشاهير

وفاة والد الإعلامي منير الحافي.. صورة وتعليق مؤثر

Lebanon 24
22-11-2020 | 15:00
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نعى الإعلامي منير الحافي والده، عدنان، الذي توفي يوم أمس إثر تعرّضه لذبحة قلبيّة.

ونشر الحافي عبر حسابه الخاص على "فايسبوك" صورة جمعته بوالده أرفقها بتعليق جاء فيه: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون. انتقل الى رحمة الله تعالى هذا المساء والدي وحبيبي وصديقي ونور عيوني: الحاج محمد عدنان الحافي. تفاصيل الدفن والتعزية في وقت لاحق. إلى جنات الخلد يا حبيبي الى الأبد يا أبو منير".
 
 
 
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