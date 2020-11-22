فنون ومشاهير

محمد رمضان يعلق على صورته مع المطرب الإسرائيلي..

Lebanon 24
22-11-2020 | 22:00
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علّق الفنان محمد رمضان، على الصورة التي انتشرت قبل ساعات وتجمعه بمطرب إسرائيلي شهير يُدعى أومير أدام (عومير آدام)، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام".

وقال رمضان "لا أعلم ولا اسأل عن جنسية كل من اتصور معه، أي إنسان بيطلب يتصور معايا مادام بشر بتصور معاه، عمري في حياتي ما بسأله عن دينه ولا لونه ولا جنسيته".

وتابع "كلنا بشر، كلنا خلقنا ربنا عز وجل، واحد أحد لا إله إلا هو حي قيوم، معرفش بتصور مع مين كل اللي بيطلب يتصور معايا بتصور معاه، كل جمهوري يعلم ذلك عمري ما برفض.. ثقة في الله نجاح"، وكتب في تعليقه "لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان".
 
وبحسب الوكالات، فإن رمضان قام بحذف التعليق ولا يجيب على هاتفه.

كان الإماراتي حمد المزروعي نشر صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان، ومطرب إسرائيلي يُدعى عومير آدام، عبر "تويتر"، وأعادت صفحة إسرائيل بالعربية نشر الصورة، معلقة "الفن دوما يجمعنا"، وهي الصورة التي أثارت جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: فوشيا
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