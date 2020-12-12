فنون ومشاهير

حسين فهمي يكشف اسمه الحقيقي وأغرب موقف عاشه مع سيدة

Lebanon 24
12-12-2020 | 23:00
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خلال لقائه في برنامج "الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" عبر فضائية "cbc"، كشف الفنان الكبير حسين فهمي، عن اسم الدلع الذي يلقبه به أصدقاؤه، مشيرًا إلى أنهم ينادونه بـ"بيبسي".

ولفت إلى أن اسمه الحقيقي هو محمد حسين، وقال: "كل المصريين اسمهم محمد وييجي الاسم بعد كده". ولكنه رفض الكشف عن عمره الحقيقي وتاريخ ميلاده وعدد زيجاته، مشيرًا أنه متزوج حاليًا ولديه ثلاثة أبناء هم محمود ونائلة ومنة الله.

وقال إن والده درس العلوم السياسية في فرنسا ووالدته درست الآداب في جامعة السوربون وكان يعمل والده كسكرتير لمجلس الشيوخ ومسئول تشريفات السلطانة ملك ووالدته كانت سيدة مجتمع.

وأشار إلى أنه دخل كلية الحقوق بسبب رغبة والديه ليكون قاضياً مثل عائلة والدته، ودرس فيها عامين وتركها لأنه لم يكن يحبها والتحق بمعهد السينما.

وأكد أنه تعرض كثيراً لمعاكسات من السيدات في مصر، مشيرًا إلى أن أشهر امرأة عاكسته كانت "صوفيا لورين".

وكشف عن موقف طريف تعرض له في أحد البلاد حيث دخل للفندق وفوجئ بسيدة تختبئ تحت السرير وطلب لها أمن الفندق وتبين أنها اتفقت مع منظفي الغرف ليدخلوها لغرفته لتنتظره واختبأت له تحت السرير.
المصدر: لها
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