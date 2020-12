بعد أن كان عمر الشريف جونيور، حفيد الممثل العالمي الراحل عمر الشريف قد اعلن انضمامه لفريق عمل المسلسل الإسرائيلي "The Baker and The Beauty" ، نشر صورة له من تل أبيب الى جانب الممثلة الإسرائيلية روتم سيلا من كواليس التصوير وعلق: "نحن ننظر إليك يا عاصي.. بدون فوتوشوب".وتعرض عمر لانتقادات واسعة من المتابعين الذي رفضوا وأدانوا تصرفاته خصوصا انها ليست المرة الاولى التي يثير الجدل، فسبق وصرح سابقاً عن ميوله للمثلية الجنسية وانه يحب ممارسة العلاقة الجنسية مع الرجال، إضافة إلى مواقفه السياسة وانضمامه لعمل اسرائيلي.