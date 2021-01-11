فنون ومشاهير

وجيه صقر في أول رسالة بعد إصابته الثانية بـ"كورونا".. هذا ما حذر الأطباء منه

Lebanon 24
11-01-2021 | 20:08
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أعلن الفنان اللبناني وجيه صقر إصابته للمرّة الثانية بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد مرور نحو 5 أشهر على إصابته الأولى.
 
وفي حديث خاص لـ"تلفزيون الآن"، قال صقر أنه يمكث حالياً في الحجر المنزلي ببلدته بجة قضاء جبيل، مشيراً إلى أن "إصابته بالفيروس للمرة الثانية قد ثبتت قبل 3 أيام".
 
وأوضح صقر أنه "عندما شعر بعوارض المرض، قام مباشرة بإجراء فحص Rapid Test الخاص بكورونا وقد جاءت النتيجة إيجابية".
 
 
 
وكشف صقر أن الفحوصات الأخرى كشفت أنه خسرَ كل الأجسام المضادة لفيروس كورونا التي أنتجت بعد إصابته الأولى، وقال: "أشعر الآن بعوارض لم أكن أشعر بها في خلال الإصابة السابق، وأخشى أن تتطور لاحقاً".

ووجّه صقر رسالة عبر "تلفزيون الآن" إلى الجميع في لبنان والعالم، داعياً إياهم لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وقال: "أرجو من اللبنانيين الإنتباه، وحتى لو لم تفرض الدولة اللبنانية إغلاقاً صارماً، بادروا وساعدوا الدولة على ذلك من خلال بقاءكم في المنزل والتزام إجراءات الوقاية".
 
وطالب صقر الأطباء بأن يعتمدوا الدقة في إبداء المعلومات، وعدم القول بأن الشخص الذي يصاب بـ"كورونا" لا يلتقط العدوى مرة ثانية، لأن هذا الأمر خاطئ، وقال: "أرجو توخي الدقة في النصائح، ولا تقدموا معلومات خاطئة على هذا الصعيد، لأن ما تبين أن أي شخص يمكنه الإصابة مرة جديدة بكورونا. إنّ طبيبي تفاجأ من ذلك، وعلى المصاب سابقاً أن يتخذ أقصى درجات الوقاية".
 
 
 
 
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