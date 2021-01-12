فنون ومشاهير

جيري غزال يوضح إن كان فعلاً مُغرماً بـ كارين رزق الله

Lebanon 24
12-01-2021 | 06:00
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بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "ع اسمك"، الذي يعرض حالياً عبر قناة الـmtv، وخصوصاً الدور الذي يؤديه الممثل اللبناني جيري غزال، إلى جانب الممثلة اللبنانية كارين رزق الله في العمل، رد جيري على التعليقات التي يتلقاها عن علاقته بكارين، وإن كانا فعلاً بعلاقة حب وإعجاب، وليس فقط في المسلسل.
وغرد جيري عبر صفحته الخاصة على تويتر:‏ "في كتير ناس عم يسألوني ع سبيل المزح اذا عنجد مغروم بكارين. قال كتير المَشاهد حقيقية بتتصدّق. لما يكون في انسانة هلقد بتعطي احساس قدّامك بالمشهد، عيونك لحالن بيغزلو غزل. شغلة كبيرة هالكارين".
بدورها ردت كارين عليه، قائلة: "‏جيري انت اللي مجبول بالاحساس".
المصدر: الفن
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