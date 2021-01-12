فنون ومشاهير

فنان لبناني ساءت حالته بسبب مضاعفات كورونا.. وضع على جهاز تنفس بعد عدم تمكن إيجاد سرير له

Lebanon 24
12-01-2021 | 09:00
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أعلن تقرير لبرنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 أنه تم نقل الفنان ناجي الأسطا إلى المستشفى بعد معاناته من مضاعفات شديدة جراء التقاطه عدوى فيروس كورونا المستجد.

 

 
 

ويأتي هذا بعد كشف إصابته بأيام قليلة وعلم أن حالته الصحية مستقرة. كذلك أشار موقع ET بالعربي نقلاً عن مصدر مقرب من الفنان قوله إنه تم نقله إلى المستشفى بعد سوء حالته الصحية ومعاناته من ضيق في التنفس.

 

وأضاف أنه لم يتم التمكن من إيجاد سرير شاغر له بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمرضى إثر ارتفاع أعداد المصابين في لبنان. وتابع أنه تم وضعه على جهاز للتنفس الصناعي بعد تراجع مستوى الأوكسيجين في جسمه. ونقل المصدر للموقع عن الطبيب قوله إنه يحتاج إلى 48 ساعة حتى تتحسن حالته بشكل تدريجي.

 

يشار إلى أن الأسطا أعلن إصابته بكورونا في تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" وكتب فيها: "نتيجة فحص الـPCR طلعت من كم يوم إيجابية. وبلغت كل المقربين اللي خالطتهن. فترة صعبة وبتمرق على خير ان شاء الله. انتبهوا كتير على حالكن".

نتيجة فحص الـPCR طلعت من كم يوم إيجابية.. وبلغت كل المقربين اللي خالطتهن..
فترة صعبة وبتمرق على خير ان شاء الله..
انتبهوا كتير على حالكن.. 🙏

المصدر: لها
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