فنون ومشاهير

ما مصير "الهيبة" 5 ؟

Lebanon 24
12-01-2021 | 15:00
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كتبت زكية الديراني في "الأخبار": تكتفي "صبّاح إخوان" بعدد قليل من المسلسلات التي ستشارك في رمضان2021 . فالشركة التي يديرها صادق الصباح تركّز على إنتاجاتها خارج السباق، وتحديداً تلك التي تعرض على تطبيق «شاهد» المنضوي تحت شبكة mbc. وتحتفظ الشركة بمسلسل «2020» (كتابة نادين جابر وبلال شحادات) الذي تأجّل الكشف عنه من رمضان الماضي إلى هذا العام ويجمع قصي خولي ونادين نجيم.

 

كما تحضّر "صبّاح إخوان" لمسلسل مصري سيصور في بيروت وتلعب بطولته غادة عبد الرازق وباقة من الممثلين المصريين.

 

كما سبق أن أعلنت الشركة عن تحضيرها للجزء الخامس من مسلسل "الهيبة" ليكون ختام السلسلة التي باتت وجبة رمضانية ثابتة. لكن هذا العام تتعثر ولادة المسلسل، وربما تنذر بخروجه من السباق. إذ يقع صنّاع الدراما الرمضانية في أزمة سبق أن عايشوها العام الماضي، وتتمثل في تأخير إنطلاق التصوير على إثر الإقفال العام بسبب انتشار فيروس كورونا. في هذا السياق، لم يستلم أبطال العمل الذي يدور في فلك المافيا وتجارة السلاح، السيناريو الجديد للانطلاق بالتصوير. ورغم أن ورشة كتّاب تواظب على كتابة "الهيبة"، لكن لغاية اليوم لم يقع الورق بين أيدي نجوم المسلسل. وهذا التأخير يتزامن مع قرار الدولة بالاغلاق التام ومنع التجول بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

لذلك يشهد "الهيبة" ما عايشه الجزء الرابع منه العام الماضي. بعد تأخّر التصوير ومنع دخول صنّاع المسلسل إلى ساحة حمانا (قضاء بعبدا) العام الماضي، يبدو أن المشروع يواجه العقبات نفسها هذا العام أيضاً. وتلفت مصادر لـ "الأخبار" إلى أن صنّاع العمل يسعون لكي يبصر النور في رمضان 2021 ، ولكن في حال لم يلحق فريق العمل بإنجازه، وتأجّل أو تعرقل تصويره فربما يخرج من السباق الرمضاني. كما أن فكرة عرضه خارج السباق قائمة، كما حصل مع الجزء الرابع الذي بثّ على قناتي mbc و mtv قبل أشهر قليلة. واللافت ان العرض خارج رمضان، كان له وقع إيجابي على العمل، خاصة أنّ السباق الرمضاني خفّ وهجه عن السنوات الماضية، إثر ازدحام سوق المنصات على رأسها "شاهد". فهل يخرج "الهيبة" من سباق رمضان 2021؟

المصدر: الأخبار
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