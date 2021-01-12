فنون ومشاهير

تطور جديد بحالة يسرا الصحية.. هذا ما كشفته

Lebanon 24
12-01-2021 | 18:00
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بعد جدل كبير حول حالتها الصحية، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية يسرا وخالد سليم والإعلامي وائل الإبراشي، بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مساء أمس الإثنين، إن نتيجة مسحة الفنانة يسرا وخالد سليم جاءت سلبية وهذا ما أكدته النجمة الكبيرة التي طمأنت جمهورها وأصدقائها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها في تحسن مستمر بعد الإصابة بالفيروس المميت، وأنها تخضع للعزل ولكنها ليست في مستشفى وأنها خلال الـ17 يوما الماضية تتحسن حالتها.

 

ولفتت إلى أنها أجرت تحليل ct والنتيجة جيدة مقارنة بأول أيام إصابتها بفيروس كورونا، فضلا عن أن تحليل الـ pcr نتيجته سلبية، قائلة لجمهورها ومحبيها" بتحسن ببركة دعواتكم".

 

أما عن حالة الإبراشي فقال تاج الدين: "ما زال في المستشفى، وإن شاء الله ربنا يشفيه، والحالة محتاجة شوية وقت".

المصدر: لها
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