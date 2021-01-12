نجوى فؤاد نادمة: كنت يتيمة.. وتروي تجربتها مع الإنجاب وتبنّي طفلة

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن حالتها الصحية، حيث طمأنت جمهورها مؤكدة أنها تعاني حاليًا من تعب في ظهرها، الأمر الذي تطلب منها المكوث في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع، بناء على أمر الدكتور المعالج، ونفت إجراءها عملية في قدميها في ذلك الوقت.وأكدت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" أنها رفضت كتابة مذكراتها وسرد تفاصيلها في الإعلام، موضحة "أرفض تقديم قصة حياتي فى مسلسل درامي فقد شاهدت قصة حياة صباح وتحية كاريوكا، ولم تعجبني لأنها لم تقدم الحقائق".وتحدثت عن تفاصيل حياتها، مؤكدة أنها "رفضت الإنجاب من أجل الفن، وكان هذا خطأ مني لأني لم أجد من يوجهني وإذا عاد بي الزمن سأفكر في الإنجاب".وأضافت أنها في شبابها كفلت طفلة يتيمة، وحرصت على أن تحفظ الطفلة القرآن، وعلمتها حتى التحقت بكلية الحقوق، وارتدت الحجاب، وساعدتها على عمل دراسات عليا وزوجتها، وكونت هذه الفتاة أسرة وأنجبت ثلاث أبناء، مؤكدة أن هناك الكثير من تفاصيل العلاقة بينها وبين ربها في الخفاء لا يعلمه أحد من البشر.