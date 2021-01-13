قصي خولي ومديحة الحمداني.. وتفاصيل عن علاقتهما

هي العلاقة التي أثارت الجدل أكثر من غيرها، ونالت نصيبها الأكبر من التغطية الإعلامية عام 2020، بسبب سريتها ووصول الأمور إلى مشاكل كان صعب حلها، بين الممثل السوري قصي خولي وزوجته التونسية مديحة الحمداني.

كيف تعرف الثنائي؟

في البداية لا بد من الإشارة الى أن مديحة الحمداني شابة تونسية جميلة، وإبنة الفنانة آمال علام.

عملت في دبي قبل أن تهاجر الى الولايات المتحدة الأميركية، وحسب الرواية التي جاءت على لسانها فقد تعرفت على قصي خولي، خلال لقاء جمعهما على خلفية عملها في دبي، وأعجبا ببعضهما وأحبا بعضهما وتزوجا في عام 2017، في سرية تامة.

لم يكشف قصي خلال هذه الفترة أنه في علاقة حب أو إرتباط، وأبعد كل هذه الأقاويل والأحاديث عنه، حتى إعلانه ولادة إبنه "العميد"



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أعلن قصي خولي أنه أصبح أباً لطفل إسمه "العميد" تيمناً بوالده، في حزيران عام 2019، لكن حسب المعلومات المنتشرة، ولد طفلهما في التاسع من تموزعام 2018 في تونس، وتم تسجيله بإسم "فارس" لا "العميد".

أما عن سبب تأخر قصي خولي بالكشف عن هذا الأمر، فأشارت بعض المعلومات الى أن قصي أخّر الموضوع عدة مرات إلا أن مديحة الحمداني هددته بفضح القصة، فإضطر أن يكشف الأمر بنفسه من دون الإفصاح عن أية معلومات حول زيجته أو هوية الوالدة. في البداية لا بد من الإشارة الى أن مديحة الحمداني شابة تونسية جميلة، وإبنة الفنانة آمال علام.عملت في دبي قبل أن تهاجر الى الولايات المتحدة الأميركية، وحسب الرواية التي جاءت على لسانها فقد تعرفت على قصي خولي، خلال لقاء جمعهما على خلفية عملها في دبي، وأعجبا ببعضهما وأحبا بعضهما وتزوجا في عام 2017، في سرية تامة.لم يكشف قصي خلال هذه الفترة أنه في علاقة حب أو إرتباط، وأبعد كل هذه الأقاويل والأحاديث عنه، حتى إعلانه ولادة إبنه "العميد"أعلن قصي خولي أنه أصبح أباً لطفل إسمه "العميد" تيمناً بوالده، في حزيران عام 2019، لكن حسب المعلومات المنتشرة، ولد طفلهما في التاسع من تموزعام 2018 في تونس، وتم تسجيله بإسم "فارس" لا "العميد".أما عن سبب تأخر قصي خولي بالكشف عن هذا الأمر، فأشارت بعض المعلومات الى أن قصي أخّر الموضوع عدة مرات إلا أن مديحة الحمداني هددته بفضح القصة، فإضطر أن يكشف الأمر بنفسه من دون الإفصاح عن أية معلومات حول زيجته أو هوية الوالدة.

تصريح قصي خولي الذي أشعل الحرب بينه وبين مديحة الحمداني

تحدثقصي خوليعن إبنه للمرة الأولى، في بداية شهر شباط عام 2020 خلال لقاء تلفزيوني، كاشفاً عن عمره وسبب إختياره لإسمه، كما قال إنه يهتم به ويُحمّمه مرتين في اليوم.

تصريح قصي هذا لم يمر مرور الكرام، فبعد مرور أسبوعين خرجت مديحة الحمداني عن صمتها بفيديو ضجّ مواقع التواصل الإجتماعي، تحدّثت فيه عن علاقتها بقصي خولي، وأنها والدة إبنهما وأنها تتعرض للإساءة الكلامية من خلال عدد من الاشخاص، أرسلهم زوجها لها الذي يدعي أنه يهتم بإبنه، بينما في الواقع الأمر ليس صحيحاً.

والدة مديحة الحمداني تكشف تفاصيل الزواج

حلت الفنانة التونسية آمال علام ضيفة ضمن برنامج تلفزيوني، وكشفت أنها والدة مديحة الحمداني، زوجة قصي خولي، وأكدت أن اسم حفيدها ليس العميد جونيور بل فارس، وأضافت أن الزواج تم في عام 2017، وكان عن حب. وأضافت أن إبنتها لم تهتم لشهرة زوجها، ولم ترتبط به لهدف معين، مشيرة الى أن أجر إبنتها كان أكبر من أجره عندما تعارفا.

وتابعت أن إبنتها تعيش في الولايات المتحدة الأميركية، وأن قصي خولي أجبرها على ترك عملها في دبي، ومع ذلك أهمله وتخلى عنها وعن إبنهما.



هل حصل قصي خولي على الجنسية من مديحة الحمداني؟

لم يخف قصي خولي حصوله على الجنسية الأميركية، حتى أنه يضع علم هذه الدولة الى جانب علم بلده سوريا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات المنتشرة، فإن مديحة الحمداني كانت تمتلك الجنسية الأميركية قبل زواجها منه، وهكذا إستطاع هو أن ياخذها، بعد أن قضى فترة من الزمن هناك، حتى إكتمال الإجراءات اللازمة.

طبيعة علاقتهما

بعد الحرب الكلامية الإعلامية، هدأت الأمور بين قصي خولي ومديحة الحمداني إعلامياً على الأقل، فلم تخرج هي بأي تصريح جديد، ولم يتم الكشف عن حصول تسوية بينهما، إلا أنه حسب صفحاتهما على مواقع التواصل الإجتماعي فان إبنهما يعيش مع والدته، ويزورهما قصي بين فترة وأخرى، كما ينشر بين الحين والأخر صوراً له مع إبنه، من دون أن يكشف أي شيء عن زواجه أو طلاقه من مديحة.