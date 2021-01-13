الدراما تقطع التصوير.. الاقفال الشامل يعرقل خريطة رمضان

كتبت زكية الديراني في "الأخبار": وضعت شركات الإنتاج خطة مسلسلاتها التي ستنافس فيها في شهر رمضان 2021. ورغم تأخر خطواتها الأولى في تصوير تلك المشاريع وتنشغل بتصوير مجموعة أعمال ستبثّ على المنصات، إلا أن تلك الشركات إصطدمت أخيراً بقرار الاقفال الشامل.

فقد أصدرت اللجنة الوزارية المتابعة لملف كورونا، قرار الإقفال الشامل الذي سيبدأ إعتباراً من يوم غد الخميس ولمدة 10 أيام، قابلة للتجديد. وبهذا القرار تقفل المصارف والادارات الرسمية، وسيمنع التجول بشكل كامل طيلة فترة الاقفال العام بسبب إنتشار الفيروس.

وبهذه الخطوة، تكون شركات الإنتاج قد أجبرت على تجميد التصوير بشكل نهائي، بعدما ألغيت إستثناءات التصوير التي كانت حصلت عليها سابقاً، ريثما يعود قرار فتح البلد في الفترة المقبلة.

في هذا السياق، توقف شركة «إيغل فيلمز» تصوير مسلسلها الرمضاني «للموت» (كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر) الذي دارت كاميراته قبل ساعات قليلة.

كما تؤجّل شركة «صبّاح إخوان» تصوير مسلسلها «الهيبة 5» لما بعد الافتتاح العام.

كذلك توقف شركة Media Revolution 7 التي يديرها مفيد الرفاعي، تصوير مسلسل «ظل» (إخراج التونسي محمد الخياري، فكرة سيف رضى حامد، حوار زهير رامي الملا). فقد كانت الشركة قد إنطلقت بالتصوير قبل أسبوع تقريباً، علماً أنّ المسلسل يجمع كلاً من النجوم السوريين غسان مسعود وباسل خياط وهيا مرعشلي، واللبنانيين يوسف الخال وجيسي عبده وغيرهما.

بإختصار، تعيش شركات الانتاج سباقاً مع الوقت للإنتهاء من تصوير أعمالها التي ستعرض في رمضان الذي يحل هذا العام في منتصف شهر نيسان المقبل.