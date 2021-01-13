فنون ومشاهير

ساندرا ابنة معتصم النهار.. نسحة مصغّرة عنه (صورة)

Lebanon 24
13-01-2021 | 21:00
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للمثّل معتصم النهار برفقة ابنته ساندرا.

ساندرا بدت تشبه والدها إلى حد كبير، وهو ما لاحظه محبوه الذين اعتبروها نسخة مصغرة عنه.
 
 
 
المصدر: الجرس
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