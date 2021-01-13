ساندرا ابنة معتصم النهار.. نسحة مصغّرة عنه (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للمثّل معتصم النهار برفقة ابنته ساندرا.



ساندرا بدت تشبه والدها إلى حد كبير، وهو ما لاحظه محبوه الذين اعتبروها نسخة مصغرة عنه.