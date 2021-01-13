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فنون ومشاهير
ساندرا ابنة معتصم النهار.. نسحة مصغّرة عنه (صورة)
Lebanon 24
13-01-2021
|
21:00
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للمثّل معتصم النهار برفقة ابنته ساندرا.
ساندرا بدت تشبه والدها إلى حد كبير، وهو ما لاحظه محبوه الذين اعتبروها نسخة مصغرة عنه.
المصدر: الجرس
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