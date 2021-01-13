فنون ومشاهير

رسالة رومنسية من زوج صباح الجزائري "ام عصام" اللبناني: حافظت عليك 38 سنة

Lebanon 24
13-01-2021 | 09:00
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تداول روّاد الإنترنت منشوراً لزوج الممثلة السوريّة صباح الجزائري اللبناني رباح التقي كان قد نشره على حسابه على تطبيق إنستغرام.

 

وكتب رباح عن حبّه الكبير لزوجته المعروفة بشخصية "أم عصام" في مسلسل "باب الحارة" قائلاً :" 38 سنة معك... بحبك متل ما حبيتك أول يوم، بكل شي فيك، بكل تفاصيلك، بحب شعرك الأحمر وعيونك وتمك وخدودك الجوري. انت ذكرياتي الحلوة وأيام شبابي العالم بتتمنى تشوفك وانا اليوم محظوظ إنّي حافظت عليك 38 سنة وحبيتك كل يوم من كل قلبي. كل سنة وانت حبيبتي وشريكتي وصباحي".

 
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